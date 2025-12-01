Audition spécial Noël Maison des Arts Allonnes

Audition spécial Noël

Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Début : 2025-12-17 18:00:00

fin : 2025-12-17 19:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Concert d’élèves de l’école de musique

English :

Concert by music school students

German :

Schülerkonzert der Musikschule

Italiano :

Concerto degli studenti della scuola di musica

Espanol :

Concierto de los alumnos de la escuela de música

