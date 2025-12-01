Audition spécial Noël Maison des Arts Allonnes
Audition spécial Noël
Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe
Début : 2025-12-17 18:00:00
fin : 2025-12-17 19:00:00
2025-12-17
Concert d’élèves de l’école de musique
English :
Concert by music school students
German :
Schülerkonzert der Musikschule
Italiano :
Concerto degli studenti della scuola di musica
Espanol :
Concierto de los alumnos de la escuela de música
L’événement Audition spécial Noël Allonnes a été mis à jour le 2025-11-21 par CDT72