Audition, visite musicale et atelier autour de l’orgue Abbey Église Sainte-Geneviève Asnières-sur-Seine

Audition, visite musicale et atelier autour de l’orgue Abbey 20 et 21 septembre Église Sainte-Geneviève Hauts-de-Seine

Gratuit

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:45:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:45:00

Audition, visite musicale et atelier autour de l’orgue Abbey : possibilité de monter à la tribune pour visiter l’instrument appartenant à la Ville, dont les concerts accueillent des organistes prestigieux depuis 2002. Les visiteurs pourront en découvrir le fonctionnement de l’intérieur, son historique et sa restauration et agrandissement réalisés en 2019 par le facteur d’orgue Saverio Girotto. Ceux qui le souhaitent pourront aussi jouer, quelque soit leur niveau, ou s’essayer à l’orgue pour la 1ère fois.

Cet instrument, très particulier, offre des possibilités musicales uniques et inouïes.

En effet, il a été restauré et agrandi en 2019 puis a été augmenté d’un orgue coffre en 2021 (acquis par l’association Les Amis de l’Orgue de Sainte-Geneviève), posé au sol et mobile.

L’orgue coffre, appelé aussi positif, peut être indépendant et être joué par un deuxième organiste mais est aussi relié à l’orgue de tribune pour jouer avec lui, commandé d’en haut ou d’en bas par un seul organiste, ayant alors un peu la fonction d’un troisième clavier mais placé à distance.

Disposition de l’orgue Abbey (deux claviers, pédalier, en tribune) :

Grand Orgue : Bourdon 16’, Montre 8′, Salicional 8′, Bourdon 8′, Flûte harmonique 8′, Prestant 4′, Plein-jeu (3-5 rangs), Trompette 8’, Cornet IV rangs (Réc.), Basson 16’ (Réc.), Basson en 8’ (Réc.).

Récit expressif : Cor de nuit 8′, Violoncelle 8′, Voix Céleste 8′, Flûte 4′, Nazard 2′ 2/3, Octavin, Piccolo, Basson 16’, Basson en 8’, Basson-Hautbois 8′, Trompette 8’, Clairon 4’, Voix humaine, Cornet IV rangs.

Pédale : Profond 32’, Bourdon 16’ (GO), Soubasse 16’, Flûte 8’, Flûte 4’ (prolongement Fl.8’), Geneviève 16’ (Bombarde), Trompette 8’, Clairon 4’ (GO), Basson 16’ (Réc.), Basson 8’ (Réc.), Basson 4’ (Réc.)

Accouplements: Réc/GO; GO/Péd; Réc/Péd; Réc/GO 16’; Réc/GO 4’; Réc/Péd 4’

Tremblant Voix humaine; Tremblant général

Combinateur : 2 000 combinaisons dont 1 000 avec possibilité de verrouillage.

Lien vers un extrait audio :

https://www.youtube.com/watch?v=sGawHshbebA

Disposition de l’orgue positif Saverio Girotto 2021 (1 clavier, au sol, mobile)

Fond 8’, Flûte 4’, Flûte 2’, Dessus de Nasard 2’ 2/3, Basse de Nasard 2’ 2/3, Tierce 1’ 3/5

Tremblant

Un boîtier électronique est conçu pour dialoguer avec celui de la console de l’orgue de tribune Abbey.

Église Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal-Verdier 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 93 10 46 http://www.catho92-asnieres.cef.fr Placée en centre-ville, tout contre le château, l'église Sainte-Geneviève est le plus ancien monument d'Asnières-sur-Seine. Trop petite et délabrée, avec son clocher au-dessus du chœur, la reconstruction de l'église est accordée en 1702. Les travaux sont entrepris sous l'égide de l'abbé Lemoine, docteur de la Sorbonne et seigneur par usufruit et en partie d'Asnières, et du curé Jubé. Le 6 septembre 1711 la nouvelle église est consacrée par l'évêque de Chalon. La façade et le clocher-tour carré seront restaurés en 1867 par l'architecte Lequeux, puis de nouveau en 1872, après les destructions causées par les combats de 1871. En 1929, on agrandit l'église d'après des plans des architectes Bourdeau et Paternoster, l'extension étant inaugurée le 16 mars 1930 par le cardinal Verdier, futur promoteur des chantiers du cardinal. Le portail est surmonté d'une statue moderne de sainte Geneviève, réplique de celle du Sacré-Cœur de Montmartre. Le bâtiment actuel date de 1704 mais la présence de cette église est attestée par une bulle papale dès le XIe siècle. L'église se distingue par sa peinture murale de couleur rose. Elle contient aujourd'hui trois objets classés aux Monuments historiques: son autel, une plaque commémorative et un tableau. Plusieurs vêtements, livres liturgiques et objets cultuels anciens ont été conservés et protégés.Elle abrite aussi un orgue en tribune, de la manufacture Abbey, depuis 1894 et nouvellement restauré et agrandi en 2019. Il sera possible de le découvrir de l'intérieur et de jouer pour ceux qui le souhaitent.

Voiture : Porte de Clichy ou Porte d'Asnières SNCF : Ligne Saint-Lazare / Gare d'Asnières Métro : Ligne 13, station Gabriel Péri Bus : 175, arrêts Place des Victoires ou Mairie d'Asnières

Visite commentée puis atelier autour de l'orgue

Amis de l'Orgue de Sainte-Geneviève d'Asnières

Visite commentée puis atelier autour de l’orgue

Amis de l’Orgue de Sainte-Geneviève d’Asnières