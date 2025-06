Auditionde l’école de musique RISCLE Riscle 6 juillet 2025 10:00

Gers

Auditionde l’école de musique RISCLE Place des Arènes Riscle Gers

Les auditions de l’école de musique intercommunale Armagnac Adour

Le printemps s’invite en musique avec deux concerts exceptionnels donnés par les jeunes talents de l’École de Musique Intercommunale Armagnac Adour ! Venez partager un moment convivial et enchanteur en famille et encouragez ces musiciens en herbe qui ont travaillé avec passion toute l’année.

Ces auditions sont l’occasion idéale pour découvrir le talent et les progrès des élèves dans une ambiance chaleureuse et familiale. L’entrée est libre, alors venez nombreux pour célébrer le printemps en musique et soutenir ces musiciens en devenir !

Un moment magique à ne pas manquer !

RISCLE Place des Arènes

Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 86 43 ccaa@armagnacadour.fr

English :

? Auditions at the Armagnac Adour intercommunity music school ?

Spring invites itself in music with two exceptional concerts given by the young talents of the Armagnac Adour Intercommunal Music School! Come and share a convivial and enchanting moment with your family, and cheer on these budding musicians who have been working with passion all year long.

These auditions are the ideal opportunity to discover the talent and progress of our students in a warm, family atmosphere. Admission is free, so come one, come all to celebrate spring in music and support these budding musicians!

A magical moment not to be missed!

German :

? Die Vorspiele der interkommunalen Musikschule Armagnac Adour?

Der Frühling lädt mit zwei außergewöhnlichen Konzerten, die von jungen Talenten der interkommunalen Musikschule Armagnac Adour gegeben werden, zur Musik ein! Erleben Sie einen geselligen und bezaubernden Moment mit Ihrer Familie und feuern Sie diese angehenden Musiker an, die das ganze Jahr über mit Leidenschaft gearbeitet haben.

Diese Vorspiele sind die ideale Gelegenheit, das Talent und die Fortschritte der Schüler in einer herzlichen und familiären Atmosphäre zu entdecken. Der Eintritt ist frei, also kommen Sie zahlreich, um den Frühling mit Musik zu feiern und diese aufstrebenden Musiker zu unterstützen!

Ein magischer Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

? Audizioni presso la scuola intercomunale di musica Armagnac Adour?

La primavera è nell’aria con due concerti eccezionali tenuti da giovani musicisti di talento della Scuola intercomunale di musica Armagnac Adour! Venite a condividere un momento conviviale e incantevole con la vostra famiglia e fate il tifo per questi musicisti in erba che hanno lavorato con passione tutto l’anno.

Queste audizioni sono l’occasione perfetta per scoprire il talento e i progressi dei nostri studenti in un’atmosfera calda e familiare. L’ingresso è gratuito, quindi venite tutti a festeggiare la primavera in musica e a sostenere questi musicisti in erba!

Un momento magico da non perdere!

Espanol :

? Audiciones en la escuela intercomunal de música Armagnac Adour ?

La primavera está en el aire con dos conciertos excepcionales ofrecidos por jóvenes talentos de la Escuela Intercomunal de Música de Armagnac Adour Venga a compartir un momento agradable y encantador en familia, y anime a estos músicos en ciernes que llevan todo el año trabajando con pasión.

Estas audiciones son la ocasión ideal para descubrir el talento y los progresos de nuestros alumnos en un ambiente cálido y familiar. La entrada es gratuita, así que venga uno, vengan todos a celebrar la primavera musical y a apoyar a estos músicos en ciernes

Un momento mágico que no debe perderse

