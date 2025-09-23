Auditions 25-26 Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris

Auditions 25-26 Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris mardi 23 septembre 2025.

Classe de basson de Médéric Debacq

Mardi 23 septembre, 19h30

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Jeudis de la percussion

Jeudi 9 octobre, 12h30

Salle Gabriel Fauré

Classe du département des musiques anciennes

et des pratiques historiques

Jeudi 9 octobre, 19h

Salle Gabriel Fauré

Classe de contrebasse de Yann Dubost

Mercredi 15 octobre, 17h30

Salle Gabriel Fauré

Classe de contrebasse de Delphine Benhamou



Vendredi 17 octobre, 18h

Salle Gabriel Fauré

Basses en concert

Audition des instruments de basse du département des musiques anciennes et des pratiques historiques

Lundi 10 novembre, 19h

Salle Gabriel Fauré

Classe d’alto de Vincienne Béranger

Jeudi 13 novembre

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Classe

de musique de chambre de David Violi

Lundi 17 novembre, 17h

Salle Gabriel Fauré

Auditions

« en vrac » des étudiant·es

du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs

Mardi 18 et jeudi 20 novembre, 19h

Salle Gabriel Fauré

Classes

du département des musiques anciennes et des pratiques historiques

Vendredi 21 novembre, 18h

Salle Gabriel Fauré

Classe

de musique de chambre de Philippe Castaigns

Samedi 22 novembre, 15h

Salle Olivier Alain

Atelier

Jazz d’Airelle Besson et de Stéphane Audard

Lundi 24 novembre, 19h

Salle Gabriel Fauré

Atelier

Jazz de Thomas Savy et de Yvan Robilliard

Mardi 25 novembre

Salle Gabriel Fauré

Classe

de musique de chambre de Sébastien Surel

Mercredi 26 novembre, 19h

Salle Gabriel Fauré

Concert

informel des étudiant·es du département

des musiques anciennes et pratiques historiques

Hélène Mourot

et Lucile Tessier, direction

Samedi 29 novembre, 16h30

Salle Gabriel Fauré

Classe

de musique de chambre de Pascal Proust

Lundi 1er décembre, 17h

Salle Gabriel Fauré

Classe de piano de Jérôme Granjon

Mercredi 3 décembre, 18h30

Salle Gabriel Fauré

Jeudis

de la percussion

Jeudi 4 décembre, 12h30

Salle Gabriel Fauré

Classes

du département des musiques anciennes et des pratiques historiques

Vendredi 5 décembre, 18h

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Classe

de musique de chambre de Paloma Kouider

Vendredi 5 décembre, 18h30

Salle Gabriel Fauré

Classe

de musique de chambre de Sébastien Surel

Samedi 6 décembre, 16h

Salle Olivier Alain

Classe de clarinette de Franck Amet

Lundi 8 décembre, 18h

Salle Georges Prêtre (201)

Classe de basson de Médéric Debacq et classe de harpes de Delphine Benhamou

Lundi 8 décembre, 19h

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Classe de guitare de Jérémy Jouve

Mardi 9 décembre, 19h

Salle Olivier Alain

Classe

de musique de chambre de Philippe Ferro

Jeudi 11 décembre, 18h

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Classe

de musique de chambre de Sébastien Surel

Samedi 13 décembre, 16h

Salle Olivier Alain

Classe

de harpe de Delphine Benhamou

Lundi 15 décembre, 18h

Salle Georges Prêtre

Classe

de musique de chambre de David Violi

Lundi 15 décembre, 18h

Salle Gabriel Fauré

Classe de basson de Wladimir Weimer

Mardi 16 décembre, 19h

Salle Georges Prêtre

Classe

de musique de chambre de Philippe Ferro

Jeudi 18 décembre, 18h

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Restitution

publique des travaux d’analyse et audition des élèves en musique de chambre

Classe d’Aurélie

Bouchard

Jeudi 18 décembre, 18h

Salle Mstislav Rostropovitch (107)

Classe

de piano d’Anne-Lise Gastaldi

Jeudi 18 décembre, 19h30

Salle Gabriel Fauré

Concert

informel des étudiant·es du département

des musiques anciennes et pratiques historiques

Hélène Mourot

et Lucile Tessier, direction

Samedi 20 décembre, 16h

Salle Gabriel Fauré

Retrouvez nos élèves et étudiant·es lors de concerts de classes instrumentales, vocales, et musique d’ensembles lors de ces rendez-vous réguliers.

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris

+33782069595 bruno.fleutelot@paris.fr https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis