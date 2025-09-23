Auditions 25-26 Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris
Auditions 25-26 Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein Paris mardi 23 septembre 2025.
Classe de basson de Médéric Debacq
Mardi 23 septembre, 19h30
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Jeudis de la percussion
Jeudi 9 octobre, 12h30
Salle Gabriel Fauré
Classe du département des musiques anciennes
et des pratiques historiques
Jeudi 9 octobre, 19h
Salle Gabriel Fauré
Classe de contrebasse de Yann Dubost
Mercredi 15 octobre, 17h30
Salle Gabriel Fauré
Classe de contrebasse de Delphine Benhamou
Vendredi 17 octobre, 18h
Salle Gabriel Fauré
Basses en concert
Audition des instruments de basse du département des musiques anciennes et des pratiques historiques
Lundi 10 novembre, 19h
Salle Gabriel Fauré
Classe d’alto de Vincienne Béranger
Jeudi 13 novembre
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Classe
de musique de chambre de David Violi
Lundi 17 novembre, 17h
Salle Gabriel Fauré
Auditions
« en vrac » des étudiant·es
du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs
Mardi 18 et jeudi 20 novembre, 19h
Salle Gabriel Fauré
Classes
du département des musiques anciennes et des pratiques historiques
Vendredi 21 novembre, 18h
Salle Gabriel Fauré
Classe
de musique de chambre de Philippe Castaigns
Samedi 22 novembre, 15h
Salle Olivier Alain
Atelier
Jazz d’Airelle Besson et de Stéphane Audard
Lundi 24 novembre, 19h
Salle Gabriel Fauré
Atelier
Jazz de Thomas Savy et de Yvan Robilliard
Mardi 25 novembre
Salle Gabriel Fauré
Classe
de musique de chambre de Sébastien Surel
Mercredi 26 novembre, 19h
Salle Gabriel Fauré
Concert
informel des étudiant·es du département
des musiques anciennes et pratiques historiques
Hélène Mourot
et Lucile Tessier, direction
Samedi 29 novembre, 16h30
Salle Gabriel Fauré
Classe
de musique de chambre de Pascal Proust
Lundi 1er décembre, 17h
Salle Gabriel Fauré
Classe de piano de Jérôme Granjon
Mercredi 3 décembre, 18h30
Salle Gabriel Fauré
Jeudis
de la percussion
Jeudi 4 décembre, 12h30
Salle Gabriel Fauré
Classes
du département des musiques anciennes et des pratiques historiques
Vendredi 5 décembre, 18h
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Classe
de musique de chambre de Paloma Kouider
Vendredi 5 décembre, 18h30
Salle Gabriel Fauré
Classe
de musique de chambre de Sébastien Surel
Samedi 6 décembre, 16h
Salle Olivier Alain
Classe de clarinette de Franck Amet
Lundi 8 décembre, 18h
Salle Georges Prêtre (201)
Classe de basson de Médéric Debacq et classe de harpes de Delphine Benhamou
Lundi 8 décembre, 19h
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Classe de guitare de Jérémy Jouve
Mardi 9 décembre, 19h
Salle Olivier Alain
Classe
de musique de chambre de Philippe Ferro
Jeudi 11 décembre, 18h
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Classe
de musique de chambre de Sébastien Surel
Samedi 13 décembre, 16h
Salle Olivier Alain
Classe
de harpe de Delphine Benhamou
Lundi 15 décembre, 18h
Salle Georges Prêtre
Classe
de musique de chambre de David Violi
Lundi 15 décembre, 18h
Salle Gabriel Fauré
Classe de basson de Wladimir Weimer
Mardi 16 décembre, 19h
Salle Georges Prêtre
Classe
de musique de chambre de Philippe Ferro
Jeudi 18 décembre, 18h
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Restitution
publique des travaux d’analyse et audition des élèves en musique de chambre
Classe d’Aurélie
Bouchard
Jeudi 18 décembre, 18h
Salle Mstislav Rostropovitch (107)
Classe
de piano d’Anne-Lise Gastaldi
Jeudi 18 décembre, 19h30
Salle Gabriel Fauré
Concert
informel des étudiant·es du département
des musiques anciennes et pratiques historiques
Hélène Mourot
et Lucile Tessier, direction
Samedi 20 décembre, 16h
Salle Gabriel Fauré
Retrouvez nos élèves et étudiant·es lors de concerts de classes instrumentales, vocales, et musique d’ensembles lors de ces rendez-vous réguliers.
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14, rue de Madrid 75008 Paris
+33782069595 bruno.fleutelot@paris.fr https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis