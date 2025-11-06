Auditions 360 Metal La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Nantes

Auditions 360 Metal La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Nantes jeudi 6 novembre 2025.

Auditions 360 Metal Jeudi 6 novembre, 19h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T19:30:00 – 2025-11-06T21:30:00

Fin : 2025-11-06T19:30:00 – 2025-11-06T21:30:00

360 est un programme dédié au développement de carrière, piloté par Trempo pour les groupes des Pays de la Loire.

Depuis 2020, et en partenariat avec le Hellfest, il s’adresse aussi au metal et aux musiques extrêmes.

Ce concert–audition est l’occasion pour le public de découvrir deux groupes locaux très prometteurs. Et pour notre jury de choisir lequel des deux bénéficiera du programme d’accompagnement et se produira au Hellfest en 2026 !

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://trempo.com/evenement/auditions-360-metal/ »}]

Concert rock metal