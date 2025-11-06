Auditions 360 Metal Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Auditions 360 Metal Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes jeudi 6 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-06 19:30 – 21:30

Gratuit : oui Tout public

360 est un programme dédié au développement de carrière, piloté par Trempo pour les groupes des Pays de la Loire. Depuis 2020, et en partenariat avec le Hellfest, il s’adresse aussi au metal et aux musiques extrêmes. Ce concert–audition est l’occasion pour le public de découvrir deux groupes locaux très prometteurs. Et pour notre jury de choisir lequel des deux bénéficiera du programme d’accompagnement et se produira au Hellfest en 2026 !

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/auditions-360-metal/