Auditions à goûter Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye

Médiathèque de la Haye 5, rue de la libération La Haye du Puits La Haye Manche

Chouette ! Les classes de flûte et piano de l’école de musique de la COCM accompagnés des élèves de l’atelier théâtre de l’Office de la Jeunesse et de la Culture sont de sortie pour un après-midi musical et théâtral au cœur de la médiathèque. Un moment privilégié à partager avec élèves et professeurs, le temps d’un choix de livres ou d’une écoute détendue !

Tout public, gratuit .

