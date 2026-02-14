Auditions de fins de cycle, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Auditions de fins de cycle 16 – 21 mars Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-16T11:30:00+01:00 – 2026-03-16T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T08:00:00+01:00 – 2026-03-21T13:30:00+01:00

Du 16 au 21 mars, certains élèves passent leurs auditions de fins de cycle, un examen officiel qui leur permet de progresser dans leur cursus d’apprentissage.

Ces auditions sont ouvertes au public afin de permettre aux jeunes musiciens de se produire dans des conditions réelles de spectacle.

Programme détaillé à venir !

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Une audition d’évaluation des élèves en fin de cycle en conditions réelles de spectacle. audition musique

Agglo du Pays de Dreux (Illustrations : DR)