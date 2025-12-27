Auditions de harpes Route de la Petite Palud Landerneau
vendredi 16 janvier 2026.
Auditions de harpes
Route de la Petite Palud Médiathèque per Jakez Hélias Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2026-01-16 18:00:00
fin : 2026-01-16 19:00:00
Date(s) :
2026-01-16
La médiathèque accueille les élèves de la Maison de la Musique pour une audition de harpes, avec Anne Postic.
Entrée libre. .
Route de la Petite Palud Médiathèque per Jakez Hélias Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 85 76 00
English : Auditions de harpes
