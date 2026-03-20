Auditions des classes de l’Escola Music’arts le bourg Callen
Auditions des classes de l’Escola Music’arts le bourg Callen samedi 28 mars 2026.
Auditions des classes de l’Escola Music’arts
le bourg Bergerie Callen Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Representation des élèves des classes de piano classique et percussion.
Venez encourager nos élèves.
Manifestation GRATUITE organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Cœur Haute Lande en partenariat avec la Commune de Callen .
le bourg Bergerie Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 54 54
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English :
L’événement Auditions des classes de l’Escola Music’arts Callen a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur Haute Lande