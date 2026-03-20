Auditions des classes de l’Escola Music’arts le bourg Callen

Auditions des classes de l’Escola Music’arts

le bourg Bergerie Callen Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Representation des élèves des classes de piano classique et percussion.

Venez encourager nos élèves.

Manifestation GRATUITE organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Cœur Haute Lande en partenariat avec la Commune de Callen .

le bourg Bergerie Callen 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 54 54

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English :

L’événement Auditions des classes de l’Escola Music’arts Callen a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur Haute Lande