Auditions des classes de piano, violon et violoncelle Ecole de Musique Andernos-les-Bains samedi 21 mars 2026.
Ecole de Musique 9 Place de l'Étoile Andernos-les-Bains
Audition des classes de piano, violon et violoncelle de l’école municipale de musique.
Accès libre. .
Ecole de Musique 9 Place de l’Étoile Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 14 84
