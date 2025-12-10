Auditions des classes du Conservatoire de Limoges La Visitation Limoges

Auditions des classes du Conservatoire de Limoges La Visitation Limoges mardi 16 décembre 2025.

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-18

2025-12-16

Restitutions des classes de musiques de chambre, musiques anciennes et traditionnelles ainsi que de la classe d’art dramatique.   .

