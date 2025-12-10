Auditions des classes du Conservatoire de Limoges La Visitation Limoges
Auditions des classes du Conservatoire de Limoges La Visitation Limoges mardi 16 décembre 2025.
Auditions des classes du Conservatoire de Limoges
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-18
Date(s) :
2025-12-16
Restitutions des classes de musiques de chambre, musiques anciennes et traditionnelles ainsi que de la classe d’art dramatique. .
La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Auditions des classes du Conservatoire de Limoges
L’événement Auditions des classes du Conservatoire de Limoges Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole