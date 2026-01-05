Auditions des élèves de Musica’Loue Écleux
Jeudi 5 février à 18h à la salle des fêtes d’ Ecleux, les élèves guitaristes, pianistes et batteurs de l’école de musiques actuelles Musica’Loue vous dégourdiront les oreilles lors de leurs auditions !
Entrée libre et gratuite. .
Salle des fêtes Écleux 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr
