Auditions des élèves de Musica’Loue Vaudrey

Auditions des élèves de Musica’Loue

Salle des fêtes Vaudrey Jura

Début : 2026-01-29 18:00:00

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Jeudi 29 janvier à 18h à la salle des fêtes de Vaudrey, les élèves guitaristes et batteurs de l’école de musiques actuelles Musica’Loue vous dégourdiront les oreilles lors de leurs auditions !

Entrée libre et gratuite. .

Salle des fêtes Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr

