Auditions d’intracycles, Auditorium de l’Odyssée, Dreux

Auditions d’intracycles 26 mars – 1 avril Auditorium de l’Odyssée Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:30:00+01:00

Fin : 2026-04-01T08:00:00+02:00 – 2026-04-01T20:30:00+02:00

Du 26 mars au 1er avril, les élèves du conservatoire passent leurs auditions d’intracycle : un point d’étape avec les professeurs qui leur permet de se prêter à l’exercice de la scène et d’échanger sur les points d’avancement.

Le public est le bienvenu pour leur permettre de s’exercer en conditions réelles de spectacle.

⚠️ Pour les élèves : la semaine est banalisée pour permettre aux professeurs d’être disponibles. Les cours habituels n’auront pas lieu.

Planning détaillé à venir.

Auditorium de l’Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20 Auditorium de l’Odyssée, conservatoire et médiathèque de l’Agglo du Pays de Dreux

Un point d’étape pour tous les élèves en conditions réelles de spectacle. concert spectacle

Agglo du Pays de Dreux – Illustrations : DR