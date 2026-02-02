Auditions Salle Laurent Grillet Dompierre-sur-Besbre

Auditions

Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre Allier

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Auditions des élèves de l’école de musique concert ouvert à tous.

Salle Laurent Grillet 1 route de Vichy Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 61 49

English :

Auditions by music school students concert open to all.

