Auditions mélangées École de musique de l’Anjou bleu Andigné (Le Lion d’Angers) Salle communale Le Lion-d’Angers

L’école de musique de l’Anjou bleu vous propose des auditions mélangées, le samedi 28 mars 2028, à la salle d’Andigné.

Les élèves des classes, bénéficiant des Interventions musicales en milieu scolaire dans le cadre du CLEA des Vallées du Haut-Anjou, et ceux de l’école de musique partagent la scène. .

English :

The Anjou bleu music school will be holding mixed auditions on Saturday, March 28, 2028, at the Salle d’Andigné.

German :

Die Musikschule des blauen Anjou bietet Ihnen am Samstag, den 28. März 2028, im Salle d’Andigné gemischte Vorspiele an.

Italiano :

La scuola di musica Anjou bleu terrà delle audizioni miste sabato 28 marzo 2028 presso la Salle d’Andigné.

Espanol :

La escuela de música Anjou bleu celebrará audiciones mixtas el sábado 28 de marzo de 2028 en la Salle d’Andigné.

