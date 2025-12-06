Auditions publiques

Conservatoire Jean Piret, 24 rue Desrichard Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Les évaluations sont l’occasion d’orienter et de rythmer la formation musicale des élèves. Au Conservatoire Jean Piret, elles sont toutes publiques ! N’hésitez pas à venir soutenir nos musiciens, et à profiter d’un moment musical qui rime souvent avec dépassement de soi !

Entrée libre .

Conservatoire Jean Piret, 24 rue Desrichard Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 secretariat.conservatoire@legrandcharolais.fr

English : Auditions publiques

L’événement Auditions publiques Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-02 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III