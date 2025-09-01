Auditions septembre – octobre Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS
Auditions septembre – octobre Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS lundi 1 septembre 2025.
Classe de basson de Médéric Debacq
Mardi 23 septembre, 19h30
Salle Robert et Gaby Casadesus (301)
Jeudis de la percussion
Jeudi 9 octobre, 12h30
Salle Gabriel Fauré
Classe du département des musiques anciennes
et des pratiques historiques
Jeudi 9 octobre, 19h
Salle Gabriel Fauré
Classe de contrebasse d’Yann Dubost
Mercredi 15 octobre, 17h30
Salle Gabriel Fauré
Retrouvez nos élèves et étudiant·es lors de concerts de classes instrumentales, vocales, et musique d’ensembles lors de ces rendez-vous réguliers.
Du lundi 01 septembre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :
gratuit
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-01T02:00:00+02:00
fin : 2025-10-19T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS
