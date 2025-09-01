Auditions septembre – octobre Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS

Classe de basson de Médéric Debacq

Mardi 23 septembre, 19h30

Salle Robert et Gaby Casadesus (301)

Jeudis de la percussion

Jeudi 9 octobre, 12h30

Salle Gabriel Fauré

Classe du département des musiques anciennes

et des pratiques historiques

Jeudi 9 octobre, 19h

Salle Gabriel Fauré

Classe de contrebasse d’Yann Dubost

Mercredi 15 octobre, 17h30

Salle Gabriel Fauré

Retrouvez nos élèves et étudiant·es lors de concerts de classes instrumentales, vocales, et musique d’ensembles lors de ces rendez-vous réguliers.

Du lundi 01 septembre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) :

Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) 14 rue de Madrid 75008 PARIS

