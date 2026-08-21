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AGENDA · Ávila

, Auditorio Municipal de San Francisco, Ávila

jeudi 10 septembre 2026 · Auditorio Municipal de San Francisco · Ávila

, Auditorio Municipal de San Francisco, Ávila

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
Auditorio Municipal de San Francisco
Adresse
Avila
Ville
05001 Ávila

Jeudi 10 septembre, 19h00 Auditorio Municipal de San Francisco

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:15:00+02:00

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Musicâme France Production

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