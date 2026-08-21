AGENDA · Ávila
, Auditorio Municipal de San Francisco, Ávila
jeudi 10 septembre 2026 · Auditorio Municipal de San Francisco · Ávila
Informations pratiques
Jeudi 10 septembre, 19h00 Auditorio Municipal de San Francisco
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:15:00+02:00
Fin : 2026-09-10T19:00:00+02:00 – 2026-09-10T20:15:00+02:00
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Musicâme France Production
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