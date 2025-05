Auditorium Jacques Prévert – Les Pieux, 17 mai 2025 20:30, Les Pieux.

Manche

Auditorium Jacques Prévert 17 rue des écoles Les Pieux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 22:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Avec ce nouveau programme musical, l’Orchestre Opéra Normandie Rouen dirigé par Jean Deroyer met à l’honneur le répertoire du tournant des XIXe et XXe siècles, avec des œuvres d’éminents compositeurs français de cette période Claude Debussy, Gabriel Fauré et Maurice Ravel.

Le mouvement musical impressionniste s’inspire largement du courant pictural éponyme et témoigne des influences mutuelles entre la peinture, la musique et la poésie. On y retrouve des sonorités denses et subtiles où les silences viennent aussi apporter une véritable profondeur à la musique.

Claude Debussy (1862 1918)

– prélude à l’après-midi d’un faune,

– Petite suite.

Gabriel Fauré (1845 1924)

– Pelleas et Mélisande.

Maurice Ravel (1875 1937)

– Ma Mère l’Oye.

17 rue des écoles

Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 2 33 01 76 15 ecoledemusique.lespieux@lecotentin.fr

English : Auditorium Jacques Prévert

With this new musical program, the Orchestre Opéra Normandie Rouen conducted by Jean Deroyer honors the repertoire of the turn of the 19th and 20th centuries, with works by eminent French composers of the period: Claude Debussy, Gabriel Fauré and Maurice Ravel.

The Impressionist musical movement was largely inspired by the pictorial movement of the same name, and bears witness to the mutual influences between painting, music and poetry. Dense, subtle sonorities and silences add real depth to the music.

Claude Debussy (1862 ? 1918)

– prelude to the afternoon of a faun,

– Petite suite.

Gabriel Fauré (1845 ? 1924):

– Pelleas et Mélisande.

Maurice Ravel (1875 ? 1937)

– Ma Mère l?Oye.

German :

In diesem neuen Programm stellt das Orchestre Opéra Normandie Rouen unter der Leitung von Jean Deroyer das Repertoire der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in den Mittelpunkt, mit Werken von bedeutenden französischen Komponisten aus dieser Zeit: Claude Debussy, Gabriel Fauré und Maurice Ravel.

Die musikalische Bewegung des Impressionismus ist weitgehend von der gleichnamigen Malerei inspiriert und zeugt von den gegenseitigen Einflüssen zwischen Malerei, Musik und Poesie. Die Klänge sind dicht und subtil, und die Stille verleiht der Musik eine echte Tiefe.

Claude Debussy (1862 ? 1918)

– prélude à l’après-midi d’un faune (Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns),

– Kleine Suite.

Gabriel Fauré (1845 ? 1924)

– Pelleas und Mélisande.

Maurice Ravel (1875 ? 1937)

– Ma Mère l’Oye (Meine Mutter Gans).

Italiano :

In questo nuovo programma, l’Orchestre Opéra Normandie Rouen, diretta da Jean Deroyer, si concentra sul repertorio a cavallo tra il XIX e il XX secolo, con opere di eminenti compositori francesi del periodo: Claude Debussy, Gabriel Fauré e Maurice Ravel.

Il movimento musicale impressionista fu ampiamente ispirato dall’omonimo movimento pittorico e testimonia le reciproche influenze tra pittura, musica e poesia. Il suono è denso e sottile, con silenzi che aggiungono profondità alla musica.

Claude Debussy (1862 ? 1918)

– preludio al Pomeriggio di un Fauno,

– Petite suite.

Gabriel Fauré (1845 ? 1924):

– Pelleas et Mélisande.

Maurice Ravel (1875 ? 1937):

– Ma Mère l’Oye.

Espanol :

En este nuevo programa, la Orchestre Opéra Normandie Rouen, dirigida por Jean Deroyer, se centra en el repertorio de finales del siglo XIX y principios del XX, con obras de eminentes compositores franceses de la época: Claude Debussy, Gabriel Fauré y Maurice Ravel.

El movimiento musical impresionista se inspiró en gran medida en el movimiento pictórico del mismo nombre, y da testimonio de las influencias mutuas entre pintura, música y poesía. El sonido es denso y sutil, con silencios que añaden verdadera profundidad a la música.

Claude Debussy (1862-1918)

– preludio de la Tarde del Fauno,

– Petite suite.

Gabriel Fauré (1845 ? 1924):

– Pelleas et Mélisande.

Maurice Ravel (1875 ? 1937):

– Ma Mère l’Oye.

