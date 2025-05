Auditorium Jacques Prévert – Les Pieux, 25 mai 2025 15:30, Les Pieux.

Manche

Auditorium Jacques Prévert 17 rue des écoles Les Pieux Manche

Début : 2025-05-25 15:30:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-25

L’association « Entre Musique et Ludique » est heureuse de partager une année avec l’école de musique des Pieux et vous propose « la musique dans le cinéma français des années 60/70 ».

Pierre Leclerc, compositeur et arrangeur, l’Orchestre Du Cotentin, dirigé par Delphine Lecampion Berthenet, les professeurs et élèves de l’école de musique, Alain Hairon, et l’orchestre « Don Quich’Notes » dirigé par Donatien Prévot vous feront redécouvrir quelques musiques de Michel Legrand et François de Roubaix.

– Michel Legrand, avec le réalisateur Jacques Demy Les parapluies de Cherbourg un film musical « en-chanté » et Peau d’âne un film féérique aux musiques baroco-jazz-pop.

– François de Roubaix et les cinéastes Robert Enrico, José Giovanni, Jean-Pierre Melville, Yves Boisset, Jean-Pierre Mocky… (1961-75) Le Samouraï, Les aventuriers, Le vieux fusil, Dernier domicile connu…

Encore en construction au moment où ce fascicule est édité, il est possible que d’autres surprises nous fassent le plaisir de rejoindre ce projet !

17 rue des écoles

Les Pieux 50340 Manche Normandie +33 2 33 01 76 15 ecoledemusique.lespieux@lecotentin.fr

English : Auditorium Jacques Prévert

The « Entre Musique et Ludique » association is delighted to be sharing a year with the Les Pieux music school, with a program entitled « Music in French cinema of the 60s and 70s ».

Composer and arranger Pierre Leclerc, the Orchestre Du Cotentin conducted by Delphine Lecampion Berthenet, music school teachers and students, Alain Hairon, and the « Don Quich?Notes » orchestra conducted by Donatien Prévot will help you rediscover the music of Michel Legrand and François de Roubaix.

– Michel Legrand, with director Jacques Demy: Les parapluies de Cherbourg, a musical « en-chanté » film, and Peau d’âne, a fairytale film with baroco-jazz-pop music.

– François de Roubaix and filmmakers Robert Enrico, José Giovanni, Jean-Pierre Melville, Yves Boisset, Jean-Pierre Mocky… (1961-75) Le Samouraï, Les aventuriers, Le vieux fusil, Dernier domicile connu…

Still under construction at the time of going to press, it’s possible that other surprises will join this project!

German :

Der Verein « Entre Musique et Ludique » freut sich, ein Jahr mit der Musikschule von Les Pieux zu teilen und schlägt Ihnen vor: « Die Musik im französischen Kino der 60/70er Jahre ».

Pierre Leclerc, Komponist und Arrangeur, das Orchestre Du Cotentin unter der Leitung von Delphine Lecampion Berthenet, die Lehrer und Schüler der Musikschule, Alain Hairon und das Orchester « Don Quich?Notes » unter der Leitung von Donatien Prévot werden Sie einige Musikstücke von Michel Legrand und François de Roubaix wiederentdecken lassen.

– Michel Legrand, mit dem Regisseur Jacques Demy: Les parapluies de Cherbourg ein « en-chanté » Musikfilm und Peau d’âne ein märchenhafter Film mit Baroko-Jazz-Pop-Musik.

– François de Roubaix und die Filmemacher Robert Enrico, José Giovanni, Jean-Pierre Melville, Yves Boisset, Jean-Pierre Mocky… (1961-75) Le Samouraï, Les aventuriers, Le vieux fusil, Dernier domicile connu…

Zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Broschüre noch im Aufbau, ist es möglich, dass uns weitere Überraschungen das Vergnügen bereiten, sich diesem Projekt anzuschließen!

Italiano :

L’associazione « Entre Musique et Ludique » è lieta di condividere un anno con la scuola di musica Les Pieux e vi propone « La musica nel cinema francese degli anni ’60 e ’70 ».

Pierre Leclerc, compositore e arrangiatore, l’Orchestre Du Cotentin, diretta da Delphine Lecampion Berthenet, insegnanti e studenti della scuola di musica, Alain Hairon e l’orchestra « Don Quich?Notes » diretta da Donatien Prévot vi faranno riscoprire alcune musiche di Michel Legrand e François de Roubaix.

– Michel Legrand, con il regista Jacques Demy: Les parapluies de Cherbourg (Gli ombrelli di Cherbourg), un incantevole film musicale, e Peau d’âne (Pelle d’asino), un film fiabesco con musica barocco-jazz-pop.

– François de Roubaix e i registi Robert Enrico, José Giovanni, Jean-Pierre Melville, Yves Boisset, Jean-Pierre Mocky… (1961-75) Le Samouraï, Les aventuriers, Le vieux fusil, Dernier domicile connu…

Ancora in costruzione al momento della stampa di questo opuscolo, è possibile che altre sorprese si aggiungano a questo progetto!

Espanol :

La asociación « Entre Musique et Ludique » se complace en compartir un año con la escuela de música Les Pieux y le propone « La música en el cine francés de los años 60 y 70 ».

Pierre Leclerc, compositor y arreglista, la Orquesta Du Cotentin, dirigida por Delphine Lecampion Berthenet, profesores y alumnos de la escuela de música, Alain Hairon y la orquesta « Don Quichè Notes », dirigida por Donatien Prévot, le harán redescubrir algunas de las músicas de Michel Legrand y François de Roubaix.

– Michel Legrand, con el director Jacques Demy: Les parapluies de Cherbourg (Los paraguas de Cherburgo), una encantadora película musical, y Peau d’âne (Piel de asno), una película de cuento con música baroco-jazz-pop.

– François de Roubaix y los cineastas Robert Enrico, José Giovanni, Jean-Pierre Melville, Yves Boisset, Jean-Pierre Mocky… (1961-75) Le Samouraï, Les aventuriers, Le vieux fusil, Dernier domicile connu…

Todavía en construcción en el momento de la impresión de este folleto, ¡es posible que se añadan otras sorpresas a este proyecto!

