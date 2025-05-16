Auditorium Sophie Dessus Géométrie Variable Uzerche
Auditorium Sophie Dessus Géométrie Variable Uzerche vendredi 24 avril 2026.
Auditorium Sophie Dessus Géométrie Variable
Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Participez à une expérience magique qui interroge la notion de libre-arbitre à l’ère des fake news. Un spectacle de mentalisme intelligent et pédagogique, accessible à tous… à vos dépens ?
Avec cette conférence-spectacle, Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les mécanismes de la post-vérité et des fausses informations. Avec une série d’expériences magique et interactive il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du numérique, ces 2 figures étant expertes dans la manipulation de notre attention. Bousculant au passage notre rapport à la vérité, le magicien sème le trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre, de manière ludique et familial.
Une proposition troublante comme seule la magie, cet art du secret, peut procurer.
Magie et mentalisme compagnie Du Faro
Durée 1h15
Public à partir de 10 ans
Tarif catégorie B .
Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr
English : Auditorium Sophie Dessus Géométrie Variable
German : Auditorium Sophie Dessus Géométrie Variable
Italiano :
Espanol : Auditorium Sophie Dessus Géométrie Variable
L’événement Auditorium Sophie Dessus Géométrie Variable Uzerche a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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