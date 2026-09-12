Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Circo Infinito

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 17:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Un spectacle de cirque contemporain total, dans lequel musique, acrobatie et clowns se rencontrent. Petits et grands sont invités à s’émerveiller ensemble, dans un univers onirique entre rires et émotions.

Tout juste installé en Corrèze, l’artiste circassien multi-primé Alejandro Escobedo pose les voiles de Circo infinito sur la scène de l’Auditorium après une tournée mondiale qui l’a amené à New-York, Porto…

Avec ce spectacle il nous embarque pour un voyage où le cirque devient un langage universel, célébrant l’optimisme, la solidarité et le pouvoir de l’imaginaire.

Dans un univers épuré, composé de voiles blancs, 3 personnages se croisent, s’entraident et réinventent le monde à travers le jonglage, les sangles aériennes, le clown et la musique.

Cirque poétique et musicale Alejandro Escobedo

Durée 1h10

Public à partir de 6 ans

Tarif catégorie C .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Circo Infinito

L’événement Auditorium Sophie Dessus Circo Infinito Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze