Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Garçon Chasseur

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Un spectacle à hauteur d’enfants pour parler du monde des adultes dans une ambiance de conte. La troupe corrézienne de La Luzège offre une fable tendre, engagée et musicale, pleine d’humour.

Après Petite sorcière, Fabrice Henry adapte un nouveau texte de l’auteur canadien Pascal Brulle-mans, à l’écriture musicale et poétique. Il livre un conte initiatique où le jeune Garçon chasseur doit partir de sa forêt pour la ville après la mort de son grand-père.

Le texte propose une double lecture, divertissante et fantastique pour les enfants, sociétale et pertinente pour les adultes. Au milieu d’une scénographie en trompe-l’œil, les quatre interprètes donnent vie à une multitude de personnages loufoques.

1ère représentation publique de cette nouvelle pièce.

Coréalisation Les Francophonies.

Conte théâtralisé Cie La Luzège

Durée 1h

Public à partir de 9 ans

Prix libre. .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Garçon Chasseur

L’événement Auditorium Sophie Dessus Garçon Chasseur Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze