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Auditorium Sophie Dessus Garçon Chasseur Uzerche

dimanche 27 septembre 2026 · Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Garçon Chasseur Uzerche

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
14 Allée de la Papeterie
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Garçon Chasseur

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Un spectacle à hauteur d’enfants pour parler du monde des adultes dans une ambiance de conte. La troupe corrézienne de La Luzège offre une fable tendre, engagée et musicale, pleine d’humour.

Après Petite sorcière, Fabrice Henry adapte un nouveau texte de l’auteur canadien Pascal Brulle-mans, à l’écriture musicale et poétique. Il livre un conte initiatique où le jeune Garçon chasseur doit partir de sa forêt pour la ville après la mort de son grand-père.
Le texte propose une double lecture, divertissante et fantastique pour les enfants, sociétale et pertinente pour les adultes. Au milieu d’une scénographie en trompe-l’œil, les quatre interprètes donnent vie à une multitude de personnages loufoques.
1ère représentation publique de cette nouvelle pièce.

Coréalisation Les Francophonies.

Conte théâtralisé Cie La Luzège
Durée 1h
Public à partir de 9 ans
Prix libre.   .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44  auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Garçon Chasseur

L’événement Auditorium Sophie Dessus Garçon Chasseur Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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