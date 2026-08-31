Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus : Karl

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-13 16:00:00

fin : 2027-04-13

Date(s) :

2027-04-13

Magique, merveilleux, beau… Les superlatifs devraient vous manquer à l’issue de ce spectacle ! Création malicieuse, Karl est un spectacle atypique qui s’adresse aux enfants, mais dont les adultes apprécieront la poésie et la qualité technique.

Karl est un petit bonhomme carré, gardien de phare isolé au milieu de l’océan. Bô, un de ses petit bouts, est différent, curieux, et s’aventure hors du carré. Au fil de ce voyage initiatique, Karl le suit, grandit, se confronte à la vie, à sa beauté et parfois à sa dureté.

Accompagné d’une musique envoûtante, ce spectacle à l’exigence technique et esthétique est une aventure visuelle et sonore porteuse d’émotions comme on en croise rarement.

Tangram animé – Cie Betty BoiBrut

Durée : 30 min

Public à partir de 3 ans

Tarif catégorie Famille .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus : Karl

L’événement Auditorium Sophie Dessus : Karl Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze