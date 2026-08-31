Auditorium Sophie Dessus : Karl Uzerche
mardi 13 avril 2027 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Auditorium Sophie Dessus : Karl
14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-13 16:00:00
fin : 2027-04-13
Date(s) :
2027-04-13
Magique, merveilleux, beau… Les superlatifs devraient vous manquer à l’issue de ce spectacle ! Création malicieuse, Karl est un spectacle atypique qui s’adresse aux enfants, mais dont les adultes apprécieront la poésie et la qualité technique.
Karl est un petit bonhomme carré, gardien de phare isolé au milieu de l’océan. Bô, un de ses petit bouts, est différent, curieux, et s’aventure hors du carré. Au fil de ce voyage initiatique, Karl le suit, grandit, se confronte à la vie, à sa beauté et parfois à sa dureté.
Accompagné d’une musique envoûtante, ce spectacle à l’exigence technique et esthétique est une aventure visuelle et sonore porteuse d’émotions comme on en croise rarement.
Tangram animé – Cie Betty BoiBrut
Durée : 30 min
Public à partir de 3 ans
Tarif catégorie Famille .
14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr
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English : Auditorium Sophie Dessus : Karl
L’événement Auditorium Sophie Dessus : Karl Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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