Auditorium Sophie Dessus Kiboko

Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Avec douceur et délicatesse, ce spectacle invite à un voyage imaginaire au Japon en compagnie de petites poupées colorées. Un poème visuel, teinté d’humour, pour tout-petits !

C’est lors d’une résidence à Kyoto que Frédéric Feliciano, artiste aux mille facettes, découvre les Kokeshis, des poupées en bois traditionnelles de l’artisanat nippon. Il leur donne vie dans ce spectacle construit comme un Haïku qui nous invite à une aventure visuelle et sonore, sans paroles mais portée par une composition musicale japonisante. On y suit les tribulations de Kiboko, petite fille rêveuse qui vit avec son frère et ses parents, se laissant aller à la féerie entre un cerisier et des carpes géantes. Un savoureux plaisir qui enchantera petits et grands !

Marionnette compagnie Le Friiix Club

Durée 25 min

Public à partir de 1 an

Tarif catégorie famille .

Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

English : Auditorium Sophie Dessus Kiboko

German : Auditorium Sophie Dessus Kiboko

Italiano :

Espanol : Auditorium Sophie Dessus Kiboko

L’événement Auditorium Sophie Dessus Kiboko Uzerche a été mis à jour le 2025-08-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze