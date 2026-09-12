Auditorium Sophie Dessus Quatuor Magenta Uzerche
mardi 19 janvier 2027 · Uzerche
Informations pratiques
Uzerche
Auditorium Sophie Dessus Quatuor Magenta
14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-19 20:30:00
fin : 2027-01-19
Date(s) :
2027-01-19
Le Quatuor Magenta se forme en 2021 et évolue depuis sur les plus prestigieuses scènes françaises, de la Philharmonie de Paris au Festival de Radio France.
Remarquable d’équilibre, de souplesse et de spontanéité (Anne Ibos-Augé, Diapason), le Quatuor interpelle et se fait remarquer en 2022 en finale du Concours Haydn à Vienne et à la Zu-kunftsklang Competition de Stuttgart où il obtient un 3e prix, puis au concours de la FNAPEC en 2023 qui lui attribue la bourse de l’académie des Beaux-Arts. Le Quatuor Magenta joue sur le quatuor de Vougeot fait par Stefan Peter Greiner et prêté par le fonds instrumental Musique et vin au Clos Vougeot .
Musique classique
Durée 1h15
Tout public
Tarif catégorie A
Concert en coréalisation avec le Festival de la Vézère. .
14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr
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English : Auditorium Sophie Dessus Quatuor Magenta
L’événement Auditorium Sophie Dessus Quatuor Magenta Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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