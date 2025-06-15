Auditorium Sophie Dessus Cheminement Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Cheminement

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Avec son 5e album pop-folk délicat et profond, Raphaële Lannadère poursuit son chemin délicat dans le monde de la chanson française.

Autrice-compositrice, Raphaële Lannadère, dite L , fait irruption en 2011 avec son album Initiales couronné d’un véritable succès critique et commercial (Disque d’Or, Prix Barbara…). S’en suivront 3 autres albums et des collaborations prestigieuses (Camélia Jordana, Julien Clerc, Jeanne Added, Thomas Jolly…).

Ce nouvel album, au parfum folk électrique et rythme lent, met en valeur sa voix douce et enveloppante et ses textes poétiques ciselés nourris de ses engagements (l’écologie, le féminisme…).

Sur scène, l’artiste vous plonge dans un moment d’une rare beauté, envoûtant et unique !

Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

