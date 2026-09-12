Informations pratiques

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Sha Doizo

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 15:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Sha Doizo est l’histoire d’un animal imaginaire qui vit dans un jardin imaginaire. Ni chat, ni doigt, ni oiseau, mais un peu tout ça en même temps. Il voudrait bien voler, mais un chat ne vole pas. Il voudrait bien miauler, mais un doigt ne miaule pas. Un jour, il rencontre une clef de sol et c’est le début d’une grande aventure.

Pour donner vie à cette histoire sans parole, Frédéric Féliciano réutilise la technique du théâtre noir), proche de l’illusionnisme. Chaque objet semble animé de manière autonome, le manipulateur étant caché de la vue de tous.

Autre originalité, il donne vie à ses personnages uniquement avec ses mains !

Marionnettes à mains nues Cie Le Friiix club

Durée 25 min

Public à partir de 6 mois

Tarif Famille .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Sha Doizo

L’événement Auditorium Sophie Dessus Sha Doizo Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze