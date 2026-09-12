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Auditorium Sophie Dessus Sha Doizo Uzerche

jeudi 22 octobre 2026 · Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Sha Doizo Uzerche

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Adresse
14 Allée de la Papeterie
Ville
19140 Uzerche
Département
Corrèze
Tarif

Uzerche

Auditorium Sophie Dessus Sha Doizo

14 Allée de la Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 15:30:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Sha Doizo est l’histoire d’un animal imaginaire qui vit dans un jardin imaginaire. Ni chat, ni doigt, ni oiseau, mais un peu tout ça en même temps. Il voudrait bien voler, mais un chat ne vole pas. Il voudrait bien miauler, mais un doigt ne miaule pas. Un jour, il rencontre une clef de sol et c’est le début d’une grande aventure.
Pour donner vie à cette histoire sans parole, Frédéric Féliciano réutilise la technique du théâtre noir), proche de l’illusionnisme. Chaque objet semble animé de manière autonome, le manipulateur étant caché de la vue de tous.
Autre originalité, il donne vie à ses personnages uniquement avec ses mains !

Marionnettes à mains nues Cie Le Friiix club
Durée 25 min
Public à partir de 6 mois
Tarif Famille   .

14 Allée de la Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44  auditorium@uzerche.fr

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English : Auditorium Sophie Dessus Sha Doizo

L’événement Auditorium Sophie Dessus Sha Doizo Uzerche a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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