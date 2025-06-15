Auditorium Sophie Dessus Sol Invictus

Uzerche Corrèze

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Nul besoin de présenter la compagnie Hervé Koubi, qui a fait ses armes à Uzerche et qui maintenant remplit les salles du monde entier.

Pour sa dernière création, avec presque autant de nationalités que de danseurs sur scène, Hervé Koubi réussit à créer une pièce cohérente, de haut niveau, où chacun peut affirmer sa singularité, sa culture. Dans un feu roulant d’énergie, 17 artistes du monde entier déploient un élan collectif saisissant.

Sol Invictus est lumineux, généreux et universel. A mi-chemin entre physicalité hip-hop et élévation classique ce spectacle est une déclaration d’amour d’Hervé Koubi à la danse, à son passé, à son présent, à son avenir.

Il y a 9 ans jour pour jour, la compagnie dansait déjà pour la pose de la 1ère pierre de l’Auditorium !

Danse compagnie Hervé Koubi

Durée 1h15

Tout public

Tarif catégorie A .

Auditorium Sophie Dessus, Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

