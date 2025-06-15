Auditorium Sophie Dessus Yule

Papeterie Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Un plateau international prestigieux pour une envolée à travers les mystères des chants celtes ! 7 musiciens, 5 nationalités pour 1 soirée magique autour des musiques traditionnelles celtiques.

Sous la direction artistique de Pascal Chardome (guitariste ) et Didier Laloy (accordéoniste), seront présents sur scène l’une des plus belles voix de la musique bretonne, l’ambassadrice de la musique gallicienne qualifiée de Voix de l’Atlantique , un multi-instrumentiste irlandais, rock-star dans son pays, sans oublier Joanne McIver, voix écossaise et joueuse de cornemuses et de flûtes irlandaises. Ces musiciens de renommées internationales, multi-instrumentistes (piano, flutes traversières, accordéons…) vont interpréter les mélodies les plus intenses de leurs cultures respectives dans une ambiance conviviale.

Musique traditionnelle compagnie Yule

Durée 1h40

Tout public

Tarif catégorie B .

Papeterie Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 00 44 auditorium@uzerche.fr

English : Auditorium Sophie Dessus Yule

German : Auditorium Sophie Dessus Yule

Italiano :

Espanol : Auditorium Sophie Dessus Yule

L’événement Auditorium Sophie Dessus Yule Uzerche a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze