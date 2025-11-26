Audrey Baldassare + Camille Giry Tours

Audrey Baldassare + Camille Giry

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-11-26 19:30:00

fin : 2025-11-26 23:30:00

2025-11-26

Soirée Hors-Norme au Bateau ivre Camille Giry + Audrey Baldassare

Soirée Hors-Norme au Bateau ivre Camille Giry + Audrey Baldassare

Deux voix singulières, deux plumes affûtées, une même envie de faire exploser les clichés à grands coups de vannes.

Camille Giry débarque en solo avec Ça va bien se passer, un stand-up aussi drôle que percutant, où féminisme, autodérision et métaphores improbables s’enchaînent pour mieux démonter les idées reçues.

En face, Audrey Baldassare trace sa route Hors piste ex-pompier, ex-militaire, ex-chamois (véridique), elle dévale la scène avec un humour décalé, sensible et sans frein.

Deux talents à suivre de très près… mais pas de trop près, ça pique un peu.

Soirée exceptionnelle, en partenariat avec l’association Glairewitch https://www.instagram.com/glairewitch .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Soirée Hors-Norme at Le Bateau ivre: Camille Giry + Audrey Baldassare

Two singular voices, two sharp pens, the same desire to explode clichés with jokes.

Camille Giry goes solo with Ça va bien se passer, a stand-up show as funny as it is hard-hitting

German :

Soirée Hors-Norme im Bateau ivre: Camille Giry + Audrey Baldassare

Zwei einzigartige Stimmen, zwei spitze Federn, ein und dieselbe Lust, Klischees mit großen Witzen zu sprengen.

Camille Giry tritt als Solistin mit Ça va bien se passer auf, einem ebenso witzigen wie schlagkräftigen Stand-up-Com

Italiano :

Serata Hors-Norme al Bateau ivre Camille Giry + Audrey Baldassare

Due voci singolari, due penne affilate, la stessa voglia di far esplodere i luoghi comuni con le battute.

Camille Giry si esibisce da sola con Ça va bien se passer, uno spettacolo di stand-up tanto divertente quanto duro

Espanol :

Velada Hors-Norme en el Bateau ivre Camille Giry + Audrey Baldassare

Dos voces singulares, dos plumas afiladas, el mismo deseo de hacer estallar los clichés con bromas.

Camille Giry se presenta en solitario con Ça va bien se passer, un espectáculo de stand-up tan divertido como contundente

