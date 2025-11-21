Audrey Baldassare Hors Piste | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-21 20:30:00
fin : 2025-11-21 21:50:00
2025-11-21
Venez voir Audrey Baldassare dans son spectacle Hors piste à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Audrey Baldassare in her show Hors piste at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
German :
Besuchen Sie Audrey Baldassare in ihrer Show Hors piste in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
Italiano :
Venite a vedere Audrey Baldassare nel suo spettacolo Hors piste alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand
Espanol :
Venga a ver a Audrey Baldassare en su espectáculo Hors piste en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand
