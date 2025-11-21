Audrey Baldassare Hors Piste | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Audrey Baldassare Hors Piste | Comédie des Volcans

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Vendredi 2025-11-21 20:30:00

Quand Audrey était pompier, elle faisait des blagues dans l’ambulance. Si les victimes ne sont jamais arrivées jusqu’à l’hôpital en vie, Audrey est arrivée jusqu’à vous et en pleine forme.

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr

English :

When Audrey was a firefighter, she cracked jokes in the ambulance. If the victims never made it to the hospital alive, Audrey made it to you, and in great shape.

German :

Als Audrey bei der Feuerwehr war, machte sie im Krankenwagen Witze. Während die Opfer es nie lebend bis ins Krankenhaus geschafft haben, hat Audrey es bis zu Ihnen geschafft und das in bester Verfassung.

Italiano :

Quando Audrey era un vigile del fuoco, era solita fare scherzi in ambulanza. Se le vittime non sono mai arrivate vive all’ospedale, Audrey ce l’ha fatta e in ottima forma.

Espanol :

Cuando Audrey era bombero, solía gastar bromas en la ambulancia. Si las víctimas no llegaban vivas al hospital, Audrey sí lo hacía, y en plena forma.

