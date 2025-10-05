Audrey Baldassare : Hors piste Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Audrey Baldassare : Hors piste Compagnie du Café-Théâtre Nantes vendredi 12 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-12 21:00 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

Stand-up Quand Audrey était pompier, elle faisait des blagues dans l’ambulance.Si les victimes ne sont jamais arrivées jusqu’à l’hôpital en vie, Audrey est arrivée jusqu’à vous et en pleine forme. Après avoir été pompier, militaire et chamois, elle descend de sa montagne telle une humoriste non conformiste pour vous emmener faire du hors-piste. Représentations du 10 au 12 décembre 2025 à 21h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/