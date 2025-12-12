AUDREY BALDASSARE – LA NOUVELLE SEINE Paris

AUDREY BALDASSARE Début : 2026-03-28 à 21:00. Tarif : – euros.

Quand Audrey était pompier, elle faisait des blagues dans l’ambulance.Si les victimes ne sont jamais arrivées jusqu’à l’hôpital en vie, Audrey est arrivée jusqu’à vous et en pleine forme.Après avoir été pompier, militaire et chamois, elle descend de sa montagne telle une humoriste non conformiste pour vous emmener faire du hors-piste.Le Saviez-vous ?Audrey a participé à :La saison 1 de Comedy Class sur Prime VidéoL’émission 60 de Kyan Khojandi & Navosur Canal Génération Paname à la Cigale France TVPride Comedy Show sur Comédie

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA NOUVELLE SEINE Péniche, face 3 quai Montebello 75005 Paris 75