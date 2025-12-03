AUDREY PERRIN DANS JE NE SIMULE PLUS – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

AUDREY PERRIN DANS JE NE SIMULE PLUS Début : 2026-03-20 à 19:00. Tarif : – euros.

Dans un monde où la ménopause fait rage et les bouffées de chaleur sont monnaie courante, une femme de 50 ans se lance dans une aventure hilarante pour redécouvrir son identité.Entre les défis du couple, l’art d’oser être soi-même et le plaisir indescriptible de ne plus simuler, Audrey vous entraîne dans un voyage comique libérateur et déjanté.Préparez-vous à rire aux éclats en explorant les joies et les peines de la maturité… sans tabous !

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38