AUDREY VERNON – L’Européen Paris

AUDREY VERNON Début : 2026-02-02 à 19:30. Tarif : – euros.

AUDREY VERNONCOMMENT EPOUSER UN MILLIARDAIRE (2) Noces de CristalLE PREMIER ONE WOMAN SHOW ÉCONOMIQUEAudrey Vernon démystifie les ultra-riches avec humour et lucidité15 ans après Comment épouser un milliardaire (500 représentations !), Audrey Vernon célèbre ses noces de cristal… avec le capitalisme (et son époux, 33è fortune mondiale).Un anniversaire de mariage qui offre l’occasion de faire un point sur 15 ans de croissance : des inégalités, du nombre de milliardaires et de leur influence dévastatrice.Cocktail huppé, karaoké déjanté et bunker VIP : plongez dans l’univers des 0,001% des plus riches, où les inégalités sont une fête et la planète une ligne de crédit.Un spectacle implacablement documenté qui :- Décrypte les règles absurdes du monde des ultra-riches- Dévoile la face cachée du bonheur occidental- Permet de mieux comprendre les rouages d’une machine folle lancée à toute vitesse vers l’abîme d’un monde à 4°. Détester des personnes ne sert à rien, il faut tenter de comprendre l’ordre capitaliste du monde qui est un ordre cannibale. – Jean ZieglerEt si cette mariée pas si docile se transformait en agent infiltré et déclarait la guerre aux fortunes qui nous mènent à notre perte ?Rendez-vous avant que le champagne ne soit tiède.Durée: 1h10Âge conseillé: à partir de 14 ansLA PRESSE EN PARLE :« Sans doute la plus engagée des humoristes de sa génération » – LE MONDE« A la fois drôle et impertinente, elle nous fait réfléchir sur l’état du monde et la folie du capitalisme, joli programme. » – TELERAMA – TTT Audrey Vernon n’a pas changé. Toujours aussi radicalement anti-capitaliste, toujours aussi acerbe et pointue dans sa connaissance d’une caste qu’elle combat. – LA PROVENCE

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’Européen 5, RUE BIOT 75017 Paris 75