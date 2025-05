Audrey Vernon : Noces de Cristal – Compagnie du Café-Théâtre Nantes, 27 mai 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-27 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur nantes-spectacles.com Tout public

15 ans après avoir épousé un milliardaire, Audrey Vernon fête ses noces de Cristal autour d’un grand Karaoké pour célébrer le capitalisme triomphant. Elle donne quelques conseils pour éviter d’être victime d’un réchauffement à +4° et comment monter dans un jet de milliardaire qui vous emmènera profiter d’une belle vue sur l’effondrement depuis votre bunker ou votre île déserte. Un spectacle avec du real Donald Trump dedans ! Let’s have fun…

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/