Audrey Vernon Noces de cristal Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Informations pratiques

Doué-en-Anjou

Audrey Vernon Noces de cristal

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11 21:40:00

Date(s) :

2026-12-11

15 ans après Comment épouser un milliardaire, Audrey Vernon est de retour pour célébrer ses noces de cristal avec le capitalisme et son époux, 33e fortune mondiale.

Un anniversaire haut en couleurs !

Des noces de cristal, ça se fête mais c’est surtout l’occasion de faire le bilan de 15 ans de croissance, d’explosion du nombre de milliardaires et de leur influence dévastatrice sur le monde. Audrey Vernon retrouve son ingénue croqueuse de diamants, tout à la fois naïve et très lucide. Elle a cette façon bien à elle de décrire sans filtres et sans jugements les faits et gestes des milliardaires. Elle met à nu leur insatiable cupidité. C’est cash, jouissif et instructif !

Chroniqueuse pour La dernière sur Radio Nova, Audrey Vernon renfile sa robe de mariée et retrouve avec bonheur son personnage pour démystifier avec humour et lucidité les ultra-riches et leur

emprise croissante sur nos vies.

Ce petit manuel de résistance agit comme une piqûre d’adrénaline pour ne pas nous assoupir, ne pas mollir. L’humour jaillit là où on ne l’attend pas, salutaire, moqueur, frondeur. L’Humanité

Actualisée, enrichie, cette deuxième version est aussi grinçante qu’instructive. C’est la force de cette comédienne elle joue avec justesse et sobriété une ingénue piquante. Le Monde

Écriture et interprétation Audrey Vernon Mise en scène Marie Guibourt Photo Marylou Mauricio

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 11 décembre 2026 de 20h30 à 21h40. .

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 09 77 culture@doue-en-anjou.fr

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English :

Fifteen years after *How to Marry a Billionaire*, Audrey Vernon is back to celebrate her crystal wedding anniversary with capitalism and her husband, ranked 33rd on the list of the world’s wealthiest people.

A colorful anniversary!

L’événement Audrey Vernon Noces de cristal Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME