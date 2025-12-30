AUDSHINE Le Zebre de Belleville Paris

AUDSHINE Début : 2026-04-11 à 19:30. Tarif : – euros.

Audshine en concert – Le Zèbre de Belleville Audshine, la plus rock des chanteuses pop, débarque sur la scène du Zèbre de Belleville pour un concert intense et vibrant.Entourée de ses musiciens, elle livre un show dynamique, porté par des mélodies pop puissantes, une énergie rock assumée et une présence scénique magnétique.Entre moments électriques et instants plus sensibles, Audshine embarque le public dans son univers singulier, où l’émotion rencontre la rage de vivre. Un concert organique, sincère et généreux, pensé pour être vécu pleinement, debout, au plus près de la scène.?? Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de pop rock moderne et de performances live habitées.?? Réservez vos places dès maintenant et venez vivre Audshine en live au Zèbre de Belleville.

Le Zebre de Belleville 63, Boulevard de Belleville 75011 Paris 75