Aufildesk Saint Benoît sur Loire Saint-Benoît-sur-Loire

Aufildesk Jeudi 11 décembre, 12h00 Saint Benoît sur Loire Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00
Créations vintage fait main unique.
Saint Benoît sur Loire 86 rue orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire
Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année