AUGMENTA le défi de l’Homme Appart Renoma Paris 5 novembre 2025 – 17 janvier 2026 Entrée libre les mercredi et samedi de 11h à 18h. Sur rendez-vous les mardi, jeudi et vendredi : presse@renoma-paris.com

Maurice Renoma, styliste iconique et artiste transdisciplinaire reconnu, interpelle avec son exposition AUGMENTA, sur l’intelligence artificielle et le transhumanisme.

Maurice Renoma signe une exposition visuelle et conceptuelle qui interroge notre époque

sur l’intelligence artificielle et le transhumanisme. Face à l’accélération technologique, il pose une question

essentielle :

L’homme est-il encore un sujet libre et pensant, ou déjà un objet programmé ?

L’exposition explore les grandes mutations contemporaines : la disparition progressive du libre arbitre, la

transformation du désir en données, la remplaçabilité du corps, la domination des algorithmes et l’émergence

d’un monde où l’IA décide à notre place.

Maurice Renoma donne à voir un être humain fragilisé, désincarné, en perte de repères. Loin d’une humanité

augmentée, c’est une humanité menacée qui se dessine : uniformisée, privée de sa complexité, absorbée dans

une réalité instable et artificielle.

L’homme est-il en phase de devenir le prolongement de la machine ou être avalé

par la machine ?

Par une approche transversale et engagée, mêlant photographies modifiées, techniques mixtes et traitements

algorithmiques, Maurice Renoma dépasse les frontières entre art, science et philosophie pour entrer en

résonnance avec les grands enjeux éthiques, politiques et culturels de notre temps :

Quel sera le rapport du corps avec la quête de l’immortalité numérique avec

l’effacement progressif de l’humain dans la société du tout-calculable ?

AUGMENTA est l’occasion pour nous de découvrir un nouveau monde où nous sommes des témoins

impuissants et appelle à regarder la fragilité de notre humanité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-05T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-17T18:00:00.000+01:00

presse@renoma-paris.com http://mauricerenoma.com

Appart Renoma 129bis rue de la Pompe Paris 16e Quartier de la Porte-Dauphine Paris 75116 Paris