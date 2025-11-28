Auguste Quartet avec Hugo Lippi Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély
Auguste Quartet avec Hugo Lippi Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély vendredi 28 novembre 2025.
Auguste Quartet avec Hugo Lippi
Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
2025-11-28 2025-11-29
ENSEMBLE DE JAZZ CANADIEN & QUEBECOIS AVEC EN INVITÉ LE GRAND GUITARISTE FRANÇAIS HUGO LIPPI
Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18 aujardindo17@gmail.com
English :
CANADIAN & QUEBEC JAZZ ENSEMBLE WITH GUEST APPEARANCE BY THE GREAT FRENCH GUITARIST HUGO LIPPI
German :
KANADISCHES & QUEBECISCHES JAZZENSEMBLE MIT DEM GROSSEN FRANZÖSISCHEN GITARRISTEN HUGO LIPPI ALS GAST
Italiano :
ENSEMBLE JAZZ CANADESE E DEL QUEBEC CON L’APPARIZIONE DEL GRANDE CHITARRISTA FRANCESE HUGO LIPPI
Espanol :
CONJUNTO DE JAZZ CANADIENSE Y QUEBEQUENSE CON LA PARTICIPACIÓN DEL GRAN GUITARRISTA FRANCÉS HUGO LIPPI
