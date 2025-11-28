Auguste Quartet avec Hugo Lippi Avenue de Marennes Saint-Jean-d’Angély

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Auguste Quartet avec Hugo Lippi

vendredi 28 novembre 2025.

Auguste Quartet avec Hugo Lippi

Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-11-28 2025-11-29

ENSEMBLE DE JAZZ CANADIEN & QUEBECOIS AVEC EN INVITÉ LE GRAND GUITARISTE FRANÇAIS HUGO LIPPI
Avenue de Marennes Au Jardin d’Ô Xavier Richardeau Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 66 48 18  aujardindo17@gmail.com

English :

CANADIAN & QUEBEC JAZZ ENSEMBLE WITH GUEST APPEARANCE BY THE GREAT FRENCH GUITARIST HUGO LIPPI

German :

KANADISCHES & QUEBECISCHES JAZZENSEMBLE MIT DEM GROSSEN FRANZÖSISCHEN GITARRISTEN HUGO LIPPI ALS GAST

Italiano :

ENSEMBLE JAZZ CANADESE E DEL QUEBEC CON L’APPARIZIONE DEL GRANDE CHITARRISTA FRANCESE HUGO LIPPI

Espanol :

CONJUNTO DE JAZZ CANADIENSE Y QUEBEQUENSE CON LA PARTICIPACIÓN DEL GRAN GUITARRISTA FRANCÉS HUGO LIPPI

