Augustin Mouchot, inventeur de l’énergie solaire moderne Rue Jean-Jacques Collenot Semur-en-Auxois

Augustin Mouchot, inventeur de l’énergie solaire moderne

Rue Jean-Jacques Collenot Bibliothèque-Médiathèque Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-09-06 09:30:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

L’année 2025 est une année particulière pour Semur il s’agit de bicentenaire de la naissance d’Augustin Mouchot, scientifique né le 7 avril 1825 à Semur-en-Auxois, inventeur de l’énergie solaire moderne. Il est le premier à annoncer que l’énergie solaire sera celle du futur et fût décoré de la Légion d’Honneur.

Il dépose en 1861 son 1er brevet d’inventeur pour un appareil dit héliopompe et fait publier en 1869 un traité sur la chaleur solaire et ses applications industrielles ». .

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

