AUGUSTIN PIRATE DES INDES

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

11.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 11:00:00

fin : 2026-02-25 11:55:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26

Embarquez sur la route des Indes, et développez le goût du voyage et de l’imagination.

Pour débusquer le fabuleux trésor d’épices de la Princesse Daria, Augustin et son équipage (vous les enfants du public) partent à l’aventure sur un bateau pirate. Il faut retrouver le Maharadja de Pondichéry !

Ils vont traverser l’Océan Indien à dos de baleine à bosse, échapper aux tigres dans la jungle, se lier d’amitié avec des orang outans, entrer par effraction dans un palais de bonbons, chanter des chansons de marin … et sentir des épices en direct grâce à d’ingénieux drapeaux parfumés aux huiles essentielles.

Spectacle à partir de 3 ans. La salle n’est pas équipée de rehausseur. 11.5 .

English :

Embark on the road to India, and develop a taste for travel and imagination.

To unearth Princess Daria’s fabulous spice treasure, Augustin and his crew (you, the children in the audience) set off on a pirate ship adventure. They must find the Maharadja of Pondicherry!

