AUGUSTIN PIRATE DU NOUVEAU MONDE – SALLE ALIZE Guipavas samedi 13 décembre 2025.

MAIRIE GUIPAVAS PRÉSENTE : AUGUSTIN PIRATE DU NOUVEAU MONDEAugustin Pirate du nouveau monde/Compagnie La petite baguetteSamedi 13 décembre / 15h / Jeune public/ Dès 4 ans/ Durée : 55 min/ Gratuit pour les moins de 3 ans place à réserver et retirer à l’accueil de L’Alizé Parti pour le Nouveau Monde, Augustin embarque ses moussaillons dans une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne. Évitant les boulets de canon, bravant tous les obstacles, notre fier équipage va faire la connaissance d’épices aux parfums enivrants : café, vanille et… cacao, que les moussaillons pourront sentir en direct !Princesse Maya, toucans farceurs, tortues géantes et diseuse de bonne aventure : qui aidera Augustin et les enfants du public à surmonter les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, plein de malice et d’imagination ?Mise en scène : Marc WoltersAvec Tullio Cipriano ou Julien Large ou Nicolas GuillemotMusique : Marc WoltersLumière : Simon CornevinProduction : La Baguette

SALLE ALIZE 90 RUE COMMANDANT CHALLE 29490 Guipavas 29