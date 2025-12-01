Augustin, Pirate du nouveau monde Théâtre L’Alizé Guipavas

Augustin, Pirate du nouveau monde
samedi 13 décembre 2025.

Augustin, Pirate du nouveau monde Théâtre

Théâtre L'Alizé
90 Rue Commandant Challe
Guipavas
Finistère

13 décembre 2025, 15:00

fin : 2025-12-13 15:55:00

2025-12-13

Parti pour le Nouveau Monde, Augustin embarque ses moussaillons dans une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne. Évitant les boulets de canon, bravant tous les obstacles, notre fier équipage va faire la connaissance d’épices aux parfums enivrants café, vanille et… cacao, que les moussaillons pourront sentir en direct !

Princesse Maya, toucans farceurs, tortues géantes et diseuse de bonne aventure qui aidera Augustin et les enfants du public à surmonter les épreuves inédites de ce voyage olfactif, interactif, plein de malice et d’imagination ?

Spectacle proposé par la Compagnie La Petite Baguette.

Durée 55 minutes.

Jeune public à partir de 4 ans. .

Théâtre L'Alizé
90 Rue Commandant Challe
Guipavas 29490
Finistère
Bretagne
+33 2 98 42 71 56

