AUGUSTIN PIRATE DU NOUVEAU MONDE

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11.5 – 11.5 – EUR

11.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 11:00:00

fin : 2026-02-26 11:55:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-26

Levez l’ancre pour le nouvel épisode des aventures du plus célèbre des pirates chasseurs d’épices.

Parti pour le Nouveau Monde, Augustin embarque ses moussaillons –nous les enfants du public- dans une trépidante chasse au trésor par-delà le Cap Horn et la jungle amazonienne.

Spectacle à partir de 3 ans. La salle n’est pas équipée de rehausseur. 11.5 .

LA COMÉDIE DE TOULOUSE 16 Rue Saint-Germier Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 44 16 70

English :

Weigh anchor for a new episode in the adventures of the world?s most famous spice-hunting pirate.

